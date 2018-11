Hoje às 00:10 Facebook

É um pensamento estranho, mas que corresponde a uma triste realidade: 1 em cada 3 pessoas no nosso planeta, não tem acesso a saneamento básico. Algo que nos faz refletir, principalmente no Dia Mundial da Casa de Banho.

Quando abrimos a torneira para lavar as mãos e para encher um copo com água, ou quando carregamos no autoclismo, não pensamos na importância desses simples gestos na vida da humanidade.

Em especial no dia Mundial da Casa de Banho (19 de novembro), é crucial pensar-se no quão importante é a água e na falta que nos faria se desaparecesse. Isto porque uma parte da população continua a não ter acesso a sanitários, infraestruturas de esgoto e casas de banho limpas e seguras. Um terço da população mundial continua sem ter acesso a saneamento básico, condenando muitos à morte devido a doenças como a cólera ou a diarreia que é fatal para grupos de risco, nomeadamente crianças.

Uma empresa que se preocupa com a falta de saneamento e segurança nas casas de banho é a OLI. Sendo a maior produtora de autoclismos da Europa do Sul, é também responsável pelo desenvolvimento da dupla descarga do autoclismo, que conseguiu traduzir-se numa redução do consumo de água em 50%, o que permite que haja mais investimento em segurança e higiene.

Com o objetivo de preservar a água através da inovação, a empresa investe, desta forma, no desenvolvimento de produtos diferenciadores. Na segurança e higiene destacam-se as placas de comando (Glassy, Moon), que possuem sistemas no touch de ativação da descarga de água do autoclismo. Este acionamento é, assim, feito por sistema hydroboost, evitando o contacto do utilizador e que melhora as condições de seguranças nas casas de banho pública, visto não existir contacto.

Para além das 47 patentes ativas na Europa, a OLI tem ainda vários laboratórios nos quais são feitos testes de vida com água da chuva, calcária e marítima, para tentar levar algum saneamento e higiene a certas zonas do Mundo que não o têm.

Assim, tentando posicionar-se do lado da racionalização, da economia e da sustentabilidade, desenvolve sistemas que consumam cada vez menos água e que sejam mais amigos do ambiente, permitindo uma mudança nos consumos e no respeito por este bem essencial para a vida, o saneamento básico, que tanto se dá como garantido mas que faz falta a muitos.