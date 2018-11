Uma refeição de luxo com preço de amigo

Hoje às 12:40 Facebook

Nada melhor para alegrar os dias cinzentos do que boa gastronomia e boa companhia.

Que tal contrariar a tendência da rotina e, durante o fim de semana aproveitar para conhecer um lugar novo? Com história, requinte e subtileza? E que tal um almoço ou jantar na região do Douro com a sua cara-metade ou com a sua família e amigos, em que se fala de tudo e do nada?

Em pleno centro histórico de Lamego, perto da Sé Catedral, do Museu e do Teatro Conceição Ribeiro, está o restaurante Vindouro, que apresenta uma cozinha regional contemporânea, de base mediterrânica, com inspiração no receituário tradicional duriense.

Esta é uma aposta que recai sobre os sabores regionais tradicionais, uma mistura de aromas, sabores e texturas: o restaurante Vindouro dispõe de um conforto que nos remete para o familiar, com uma ampla sala de refeições com lareira para aconchegar e um piano para prolongar, com boa música, o prazer à mesa e a este momento.

Para usufruir desta saborosa quebra na rotina a um preço especial, basta agendar a revisão do seu smart fortwo ou forfour no site clube smart. Se até 31 de dezembro de 2018 fizer a marcação online, após a manutenção a uma oficina autorizada, a smart dá-lhe um voucher de oferta, permitindo-lhe desfrutar de um prato principal grátis na compra de outro. Depois de passar pela oficina, a única coisa que tem de fazer é ligar para o estabelecimento, efetuar a reserva e apresentar o voucher no dia da utilização. E aproveitar o momento, claro.