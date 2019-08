Vamos celebrar o leite?

Hoje às 10:55 Facebook

É um verdadeiro ícone da infância de todos nós e agora conta com um evento de quatro dias para promover a sua produção. Consegue adivinhar de que evento se trata?

Fosse antes do dia de aulas começar, depois de se estar um bom tempo a jogar à apanhada ou até quando se tinha dificuldade em adormecer, havia sempre um copo de leite para nos encher a alma. Simples ou de chocolate, fresco, morno ou quente, o leite caía sempre bem, especialmente, se existissem bolachas a acompanhar. Era, sem sombra dúvidas, o alimento do nosso crescimento.

E o mais curioso é que este simbolismo relativo ao leite não parte apenas de uma geração. Na verdade, pode mesmo dizer-se que é intergeracional, tendo em conta que este alimento não só fez parte da nossa infância, como da dos nossos pais e avós.

Considerando este simbolismo, assim como a importância que o setor de produção de leite tem na agricultura nacional, a AGROS decidiu, no ano em que comemora 70 anos de vida, avançar com mais uma edição da AgroSemana - Feira Agrícola do Norte, que, entre vários objetivos, procura promover a valorização do setor leiteiro.

Sendo um dos maiores eventos agropecuários a nível nacional, a AgroSemana contará com atividades que visam a partilha de conhecimentos, técnicas e experiências entre os vários profissionais do setor, a fim de se proporcionar o estabelecimento de novas parcerias. Uma dessas atividades será o Concurso Nacional da Raça Holstein-Frísia, organizado pela Associação Portuguesa de Criadores de Raça Frísia.

Porém, como esta feira também procura uma aproximação entre o meio urbano e o meio rural, este evento irá também contar com um programa de atividades lúdicas. Para além de poder assistir a um espetáculo dança ou a uma gincana de cavalos e volteio artístico, também poderá participar numa caminhada solidária e degustar produtos regionais nas ações de showcooking, que irão decorrer na Tenda Agroalimentar. Contudo, como a noite também é para ser aproveitada, também se poderá assistir, gratuitamente, aos concertos dos D.A.M.A, Calema e Mariza, na 5ª, 6ª e sábado, respetivamente.

Sendo também um dos objetivos da AgroSemana rejuvenescer o setor agrícola, a feira contará também com a Exibição dos Jovens Manejadores e as Agrolympics, que, tal como o nome indica, são umas olimpíadas agrícolas, que convidam os alunos das Escolas Profissionais da área da Agropecuária a demonstrarem as técnicas que aprenderam nos seus cursos.

No fundo, a AgroSemana é um evento para todas idades, que convida miúdos e graúdos a envolverem-se mais com os setores agrícola e leiteiro e a perceberem melhor a importância que estes têm a nível socioeconómico e, naturalmente, a nível cultural.

O evento decorrerá entre 29 de agosto e 1 de setembro. Para saber mais informações, basta clicar aqui.