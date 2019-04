Hoje às 09:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Alma d' "À Roda da Alimentação", Catarina Furtado fala sobre a importância desta iniciativa do Continente, que inclui um programa de televisão e um blog , e que tem por objetivo incutir melhores hábitos alimentares aos portugueses. Veja tudo o que conversámos, com o cenário do programa como pano de fundo.