Aguirre explica decisão de lançar três avançados: "Estavam com cara de cu no banco, meti-os a jogar"

O mexicano Javier Aguirre estreou-se no comando técnico do Leganés e, no final, não teve papas na língua ao explicar a entrada de três avançados.

O Leganés jogou, este sábado fora de casa, frente ao Real Sociedad naquele que foi o primeiro jogo de Javier Aguirre à frente dos Pepineros. O encontro terminou empatado (1-1) e, durante o jogo, foram lançados três avançados. A explicação veio depois e... sem papas na língua.

"Não fizemos nada mais que ajudar os jogadores. Durante a semana os três avançados trabalharam muito bem e estavam com cara de cu no banco. Por isso, meti-os a jogar. Coloquei-os porque tinham vontade e não tiveram medo quando saltaram para o campo. A equipa entende que há uma interrupção do campeonato e que vamos estar mais algum tempo na última posição, mas vamos recuperar o moral", rematou o treinador do 60 anos.

Youssef En-Nesyri marcou o golo do Leganés mas não festejou. Nada que preocupe o mexicano.

"Também marcou ao Eibar e não festejou. Não sei o que se passa com esse rapaz. Se marcasse o golo do empate, atirava-me de cabeça. Chamou-me a atenção, por acaso. Não me importo que não celebre e que marque 20 golos", concluiu.