Artur Jorge quer Sporting de Braga intenso para descolar do St. Gilloise

O treinador Artur Jorge considerou que a chave para bater o Union St. Gilloise, quinta-feira, na terceira jornada do grupo D da Liga Europa, está acima de tudo na competência do Sporting de Braga.

"A chave terá muitos fatores, mas acima de tudo está na competência que a equipa vai ter, [também] na intensidade e no querer. A abordagem que vamos ter será determinante para o resultado final, porque vamos ter uma equipa muito difícil que, tal como nós, está no primeiro lugar [do grupo], com duas vitórias", disse o técnico na conferência de imprensa de antevisão da partida diante do quarto classificado da liga belga.

Artur Jorge frisou a ambição de terminar o grupo em primeiro lugar, considerando que "poder descolar deste adversário seria muito importante", tendo ainda retirado peso à derrota averbada pelos bracarenses no Estádio do Dragão, diante do F. C. Porto (4-1), na passada sexta-feira, a primeira desta época.

"Felizmente estou numa posição em que prefiro, porque tenho oito vitórias e uma derrota [e um empate], prefiro isso ao inverso. O trabalho feito com a equipa não mudou rigorosamente nada, tenho jogadores com muito caráter e disse logo após o jogo no Dragão que eles já estavam a reagir ao que foi um percalço", disse.

Artur Jorge disse esperar que a maior experiência europeia possa ser uma vantagem para o Sporting de Braga, mas referiu que isso, por si só, não chega.

"O St. Gilloise vem das pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, são quartos na liga belga, estudei a equipa e conheço-a o suficiente para saber que vai exigir muito de nós. É uma equipa defensivamente muito coesa, com dinâmicas muito interessantes. A preparação não foi assente na experiência ou maturidade das duas equipas nestas competições, mas no momento de ambas", disse.

O técnico arsenalista desvalorizou também os quatro golos sofridos frente ao F. C. Porto, quase tantos quantos os que a equipa tinha registado até aí (cinco), e o momento menos profícuo do avançado Banza, que não marca há cinco jogos seguidos.

"Não se passa rigorosamente nada. No princípio da época, o problema era o Ricardo Horta, agora o Banza, mas não há problema nenhum. Todos trabalharam muitíssimo bem esta semana, com grande ambição, todos com o objetivo de, coletivamente, vencer o jogo", disse.

Artur Jorge disse que a equipa belga "não é surpresa nenhuma" para ele: "Sei do que são capazes, conseguiram o acesso às pré-eliminatórias da Liga dos Campeões após uma grande temporada no ano passado, este ano mantém esse registo com uma época de bom nível até ao momento, é uma equipa empolgada pelo que tem feito nos últimos anos no campeonato belga, é uma equipa muito competente e vai exigir muito de nós para podermos vencer".

Matheus e Fabiano não podem jogar no domingo, na receção ao Desportivo de Chaves, para o campeonato, por estarem castigados, e Artur Jorge revelou que serão titulares diante dos belgas.

Sporting de Braga, primeiro classificado do grupo D, com seis pontos, e Union St. Gilloise, segundo, também com seis, defrontam-se a partir das 20:00 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, num jogo que será arbitrado pela francesa Stéphanie Frappart.