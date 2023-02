Benfica: Club Brugge para equilibrar as contas na Bélgica

Nos quatro jogos anteriores para a Champions, águias ganharam um. No total, perderam quatro

Quase 10 anos depois, o Benfica volta à Bélgica para disputar um jogo da Liga dos Campeões e, desta vez, para experimentar um novo adversário. Até agora, só o Anderlecht desafiou as águias na Liga dos Campeões, incluindo fases de qualificação, pelo que o Club Brugge será apenas a segunda equipa belga a atravessar-se no caminho do Benfica na maior competição de clubes da Europa. Depois de amanhã, disputa-se o quinto jogo dos benfiquistas na Bélgica, a contar para a Liga dos Campeões, que será também uma oportunidade para equilibrar as contas: nos quatro anteriores, as águias ganharam um, perderam dois, empataram outro; marcaram quatro golos e sofreram sete.

A amostra confirma uma tendência pouco prometedora para as aspirações benfiquistas na primeira mão dos oitavos de final da Champions. É que juntando os outros jogos oficiais que o Benfica disputou na Bélgica, o total estabelece-se em 11, sendo que em sete deles a equipa portuguesa empatou (3) ou perdeu (4). Para além do Anderlecht, adversário que defrontou mais vezes (5), contam-se duelos com Standard Liège, Lierse, RFC Liège, Lokeren, Beveren e La Louvière. O último foi contra o Standard Liège, aconteceu na época 2020/ /2021, contou para a Liga Europa e terminou num empate a dois golos. Já a última vez que o Benfica saiu de terras belgas com a vitória data a 27 de novembro de 2013, dia de ganhar ao Anderlecht (2-3) na fase de grupos da Champions.