Benfica iguala F. C. Porto com três fases de grupos sem derrotas

O Benfica acabou, esta quarta-feira, pela terceira vez invicto uma fase de grupos da Liga dos Campeões em futebol, igualando o registo do F. C. Porto, apesar de contar menos nove presenças (17 contra 26).

Os encarnados acabaram com quatro vitórias e dois empates, com 16 golos marcados e sete sofridos, para um recorde de 14 pontos, igualando os feitos de 1994/95 (9-5 em golos) e 2011/12 (8-4), épocas em que somou três triunfos e três igualdades.

Já o F. C. Porto, que na presente temporada venceu os últimos quatro jogos, depois de duas derrotas a abrir, tem igualmente três épocas sem desaires, conseguidos em 1996/97, 2014/15 e 2018/19.

Em 1996/97 e 2018/19, os dragões conseguiram os melhores registos, com cinco vitórias e um empate, falhando a perfeição por culpa do AC Milan (1-1 nas Antas) e do Schalke 04 (1-1 em Gelsenkirchen), respetivamente.

Pelo meio, em 2014/15, os dragões somaram quatro vitórias e dois empates.

Sporting, Sporting de Braga e Boavista, as outras equipas lusas que disputaram a fase de grupos da Liga dos Campeões, nunca conseguiram terminar sem derrotas.