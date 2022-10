Benfica sofre maior derrota da história diante do Barcelona

JN/Agências Hoje às 22:46 Facebook

A equipa feminina do Benfica, muito desfalcada na defesa, sofreu, esta quarta-feira, a maior derrota da história, ao ser goleada pelo Barcelona por 9-0, na estreia na fase de grupos da Liga dos Campeões.

As catalãs foram esmagadoras, vencendo com tentos de Patri Guijarro (primeiro minuto), Aitana Bonmatí (14), Asisat Oshoala (34 e 84), Mariona Caldentey (50), Ana-Maria Crnogorcevic (65), Geyse (67 e 88) e Cláudia Pina (77).

No Estádio Johan Cruyff, o único que confortará o Benfica é ter escapado à "chapa 10", num embate em que faltaram as defesas Catarina Amado, Ana Seiça, Sílvia Rebelo e Lúcia Alves, enquanto Kika Nazareth e Jéssica Silva começaram no banco.

Com estas jogadoras de início, a história poderia ter sido diferente, mas, se calhar, não muito, tendo em conta a ainda muito evidente diferença de qualidade entre os dois conjuntos, sendo o 'Barça', claramente, uma das melhores equipas da Europa.

O encontro só teve um sentido desde início, o da baliza do Benfica, que se viu em desvantagem após 48 segundos: Lucy Bronze marcou um lançamento lateral na direita, Oshoala rodou sobre Carole Costa e centrou atrasado para o desvio de Patri Guijarro.

O Barça, sempre em cima da área contrária, asfixiando a saída de bola das 'encarnadas', hoje de amarelo, ameaçou o segundo tento aos seis e 13 minutos, antes de marcar aos 14, por Aitana Bonmatí, após assistência de cabeça de Oshoala.

A nigeriana teve, depois, duas boas oportunidades, aos 19 e 21 minutos, mas, à terceira, faturou mesmo, aos 34, com um 'tiro' de fora da área, após um corte incompleto de Carole Costa.

Na parte final da primeira parte, as catalãs acalmaram e o Benfica conseguiu, finalmente, um remate, aos 44 minutos, por Andreia Faria, intercetado pela defesa catalã, mas para os pés de Ana Vitória, que, em boa posição, não rematou.

A segunda metade começou com mais um tento do 'Barça', que chegou ao quarto aos 50 minutos, através de uma arrancada de Mariona Caldentey, que entrou na área sobre a esquerda e colocou a bola, rasteira, junto ao poste direito de Rute Costa.

Pouco depois, aos 54 minutos, Filipa Patão lançou Kika Nazareth e Jéssica Silva, que, aos 56, construiu uma boa ocasião, ao romper e lançar Cloé Lacasse, mas a canadiana não deu a melhor sequência.

O Benfica conseguiu ter algum tempo a bola, mas foi algo episódico, já que o Barça aumentou a vantagem aos 65 minutos, por Ana-Maria Crnogorcevic, servida por Mariona Caldentey.

De imediato, o técnico catalão procedeu a quatro alterações, lançando, entre outras, a brasileira ex-Benfica Geyse, que apontou o sexto aos 67, após passe de Patri Guijarro, e ofereceu o sétimo à também suplente Cláudia Pina, aos 77.

Nos derradeiros 10 minutos, ainda surgiram os 'bis' de Oshoala, aos 84 minutos, e Geyse, aos 88, servidas por Mariona e Pina, respetivamente, com as catalãs, no final, ainda a tentarem, sem sucesso, chegar ao 10.º.

A suplente Christy Ucheibe também poderia ter conseguido o golo de honra das 'encarnadas', aos 90+3 minutos.

Ficha de jogo:

Jogo no Estádio Johan Cruyff, em Barcelona

Barcelona - Benfica, 9-0

Ao intervalo: 3-0

Marcadoras:

1-0, Patri Guijarro, 48 segundos; 2-0, Aitana Bonmatí, 14 minutos; 3-0, Asisat Oshoala, 34; 4-0, Mariona Caldentey, 50; 5-0, Ana-Maria Crnogorcevic, 65; 6-0, Geyse, 67; 7-0, Cláudia Pina, 77; 8-0, Asisat Oshoala, 84; 9-0, Geyse, 88.

Equipas:

Barcelona: Gemma Font, Lucy Bronze, Irene Paredes, Mapi Léon (Laia Codina, 65, Marta Torrejón, 71), Nuria Rábano (Fridolina Rolfö, 65), Ingrid Engen, Aitana Bonmatí (Clàudia Pina, 65), Patri Guijarro, Ana-Maria Crnogorcevic (Geyse, 65), Mariona Caldentey e Asisat Oshoala

(Suplentes: Meritxell Font, Laia Codina, Clàudia Pina, Marta Torrejón, Graham Hansen, Fridolina Rolfö, Geyse, Keira Walsh e Maria Perez)

Treinador: Jonatan Giráldez

Benfica: Rute Costa, Valéria Cantuário, Carole Costa, Carolina Correia, Daniela Silva (Marta Cintra, 87), Pauleta, Andreia Faria (Kika Nazareth, 54), Andreia Norton (Christy Ucheibe, 71), Ana Vitória, Cloé Lacasse e Nycole Raysla (Jéssica Silva, 54)

(Suplentes: Katelin Talbert, Daniela Santos, Christy Ucheibe, Maria Negrão, Kika Nazareth, Marta Cintra, Beatriz Nogueira, Lara Pintassilgo e Jéssica Silva)

Treinadora: Filipa Patão

Árbitra: Alina Pesu (Roménia)

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Mapi León (24), Andreia Norton (40), Nuria Rábano (54), Carolina Correia (78) e Carole Costa (90+1)

Assistência: 5.004 espetadores