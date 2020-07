JN/Agências Hoje às 00:02 Facebook

O Benfica venceu esta terça-feira o Vitória de Guimarães, por 2-0, na 32.ª jornada da Liga, e evitou que o F. C. Porto fizesse já a festa do título de campeão no sofá.

Os golos de Chiquinho (37 minutos) e Seferovic (87) acabaram por resolver as contas de um jogo insípido e mais condizente com o tempo de pré-época que se costuma viver por esta altura do que com a fase das decisões no campeonato. O triunfo dos encarnados foi algo ingrato para os vimaranenses, que dominaram a primeira parte e desperdiçaram diversas ocasiões de golo.

Com apenas uma troca no onze, no qual Vinicius surgiu no lugar de Seferovic, a equipa comandada por Nélson Veríssimo até esteve perto de marcar logo no início do desafio, com Chiquinho, aos sete minutos, a atirar muito por cima da baliza quando estava sem marcação no coração da grande área minhota.

Todavia, a primeira impressão encarnada veio a revelar-se errada, com o clube da Luz a apagar-se progressivamente, enquanto o Vitória crescia e exibia a qualidade da sua dinâmica ofensiva. Aos 19, Edwards fugiu da direita para o centro e rematou com força e classe à trave da baliza de Vlachodimos, começando aqui uma história de ineficácia forasteira e de superação para o guardião grego do Benfica.

Seguir-se-iam mais tentativas do conjunto de Ivo Vieira aos 21, 23 e 28, sempre com o mesmo desfecho: o nulo persistia no marcador e o crime da ineficácia viria a resultar em castigo, que chegou pelo pé direito de Chiquinho. Num remate de primeira, após um cruzamento de Tavares e um ligeiro desvio de Vinicius, o avançado português atirou forte para o 1-0.

O golo surgiu já com Florentino no lugar de Weigl, depois de o alemão ter saído com o cartão amarelo e com protestos 'vimaranenses' que reclamavam a sua expulsão. Contudo, o tento provou ter sido um golpe duro nas aspirações minhotas, que ainda ambicionavam uma vaga nas competições europeias da próxima época, agora cada vez mais distante.

Ao intervalo, o resultado era lisonjeiro para os encarnados, mas a segunda parte trouxe um Benfica mais seguro e capaz de controlar o jogo. Longe de se traduzir numa exibição de qualidade, era, porém, suficiente para minimizar os erros defensivos do primeiro tempo e para gerir a réplica do Vitória, que perdeu claramente fulgor no segundo tempo.

As entradas de Rafa e Seferovic reforçaram a tendência do jogo, ainda que o Vitória tenha feito um forcing nos derradeiros 15 minutos em busca do golo do empate. Desta feita, a capacidade de criar desequilíbrios era menor, a velocidade escasseava e quando o clube minhoto conseguiu mesmo colocar a bola na baliza encarnada, o lance de João Pedro, aos 85, foi invalidado por fora de jogo.

A resposta veio logo a seguir na baliza oposta, com Seferovic a desviar na pequena área um cruzamento de Rafa, minutos depois de o avançado suíço quase ter brilhado com um vistoso chapéu a Douglas.

O 2-0 acabou definitivamente com as dúvidas da partida e adiou, assim, a decisão para o F. C. Porto, que tem o título de campeão aos seus pés na receção ao Sporting, esta quarta-feira, no Estádio do Dragão, bastando-lhe conquistar um ponto.

Com este resultado, o Benfica garante, desde já, um lugar na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de 2020/21, ao passar a somar 71 pontos, mais 12 do que o Sporting, terceiro, enquanto o Vitória é sétimo, com 46.

