Braga-Chaves: trabalhar a parte mental para um jogo de retoma

Artur Jorge, mesmo a frio, diz que ainda é difícil explicar o que se passou com o St. Gilloise, mas coloca o foco em voltar aos triunfos frente ao Chaves.

Após as vitórias de Benfica e F. C. Porto, os guerreiros do Minho recebem hoje o Chaves, à procura de se colarem novamente aos dragões na vice-liderança da Liga e de interromper a sequência negativa dos últimos dois jogos oficiais.

Sobretudo a derrota de há três dias com o St. Gilloise, para a Liga Europa, que fez mossa. O Braga esteve a vencer e acabou derrotado após sofrer dois golos na reta final do jogo. "Mesmo a frio, é difícil explicar o que aconteceu. Não tivemos o resultado que queríamos, mas temos já esta oportunidade de voltar a ganhar e de fazer um bom jogo, sermos competentes e ter a equipa motivada, ambição nunca nos faltará", disse Artur Jorge, treinador do Braga, na antevisão do jogo desta noite com o Chaves, da nona jornada da Liga.