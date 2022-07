Braga: manter o nível defensivo no topo das preocupações

Venda de David Carmo obriga o Sporting de Braga a mudar o setor. Tática nova e investida ao mercado estão em aberto na equipa arsenalista.

Manter o nível defensivo que a equipa minhota exibiu na segunda metade da época passada, após David Carmo ter regressado à competição, está no topo das preocupações da equipa técnica, agora liderada por Artur Jorge.

A saída do central para o F. C. Porto, numa transferência de 20 milhões de euros, deixa dúvidas quanto à capacidade que a equipa possa mostrar, no setor recuado, na nova temporada. Após ter estado um ano parado, David Carmo reapareceu em grande, tendo realizado 17 jogos pela equipa principal e ajudado a aperfeiçoar os processos defensivos, ao ponto de em dez desses encontros o Braga não ter sofrido golos.