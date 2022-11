Casa do F. C. Porto de Caracas propõe batizar ruas com o nome de Fernando Gomes

JN Hoje às 13:44 Facebook

A proposta de Alvarinho Moreira tem como objetivo imortalizar o nome de Fernando Gomes, que faleceu no último sábado vítima de doença prolongada.

Alvarinho Moreira, fundador da Casa do F. C. Porto em Caracas, na Venezuela, lançou um apelo a todos os presidentes das casas portistas para batizarem uma rua ou avenida com o nome de Fernando Gomes, que faleceu no passado sábado.

"Seria uma homenagem ao nosso Bibota D' Ouro, imortalizando o seu nome em todo o país e no estrangeiro", justificou o dirigente.

Na próxima sexta-feira será celebrada, na capela do Centro Português de Caracas, uma missa do sétimo dia em memória do antigo internacional português, que representou o F. C. Porto, o Sporting e os espanhóis do Sporting de Gijón. Foi, igualmente, internacional português, tendo marcado 13 golos em 47 internacionalizações.

Melhor marcador da história dos dragões, com 355 golos em 452 jogos, Fernando Gomes faleceu aos 66 anos, vítima de doença prolongada.