Corona e Alejandro Gómez convocados para particulares do México

Os futebolistas Jesus Corona, do F. C. Porto, e Alejandro Gómez, do Boavista, integram a convocatória de 26 jogadores divulgada pelo selecionador do México, o argentino Tata Martino, para os jogos particulares com Holanda e Argélia.

Na lista, o técnico da seleção mexicana conta com o extremo portista e o defesa axadrezado, mas também com outros dois jogadores que passaram pelo futebol português, o médio Héctor Herrera (ex-FC Porto) e o avançado Raúl Jiménez (ex-Benfica).

O México defronta em 07 de outubro, em Amesterdão, a Holanda, e em 13 a Argélia, também na Holanda, mas em Haia.