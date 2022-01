Corona em Sevilha e Sérgio Oliveira na Roma

JN Hoje às 20:41 Facebook

Mexicano segue já para a Andaluzia, a seis meses do fim do contrato. Sérgio Oliveira oficializado na AS Roma

Jesús Corona é reforço do Sevilha, depois da equipa espanhola ter chegado a acordo com o F. C. Porto para garantir já o internacional mexicano que, recorde-se, estava no último ano de contrato com os dragões e podia, desde o passado dia 1, assinar por outro emblema. Com esta solução, a SAD azul e branca garante um encaixe financeiro, além de poupar seis meses de ordenado de um dos atletas mais bem pagos do plantel.

Corona era um desejo antigo do Sevilha, que o tentava contratar desde 2020, mas, na altura, o F. C. Porto pretendia 20 milhões de euros para libertar o extremo e a formação andaluz deixou cair o processo, mas o técnico Julen Lopetegui, que treinou o atleta durante a passagem pela Invicta, nunca deixou esmorecer o interesse. O namoro vai, agora, dar em casamento e Corona é esperado nos próximos dias no Sul de Espanha para assinar contrato por três temporadas e meia, até junho de 2025.

A "Cope Sevilha" adiantou que o negócio se fará por um valor a rondar os cinco milhões de euros, mas, segundo apurou o JN, a verba não será tão elevada, situando-se perto dos três milhões. Contratado ao Twente em 2015/16, por 10,5 milhões, Corona venceu dois campeonatos e uma Taça de Portugal de dragão ao peito, tendo disputado um total de 285 jogos e marcado 31 golos. Esta época alinhou em 17 partidas.

Sérgio Oliveira cedido à Roma

A AS Roma, de José Mourinho, oficializou a entrada do internacional português, que viajou, ontem, para a cidade eterna. Sérgio Oliveira vai ser emprestado até junho, por um milhão de euros, que pode subir aos 1,5M€ caso cumpra um determinado número de jogos na Serie A.

Depois, a Roma poderá optar por manter o atleta em definitivo, tendo de desembolsar, para isso e de imediato, 13 milhões ao F. C. Porto. O valor da transferência pode, no entanto, subir até aos 18 milhões de euros, dependendo de objetivos, tanto do clube como do atleta. No melhor dos cenários, o F. C. Porto embolsará bem perto de 20 milhões de euros pelo médio.

Esta será a quarta aventura no estrangeiro, para o médio, de 29 anos, depois de Mechelen (Bélgica), Natntes (França) e PAOK (Grécia). No plano nacional representou também Penafiel, Beira-Mar e Paços de Ferreira.

O camisola 27 dos dragões desempenhou um papel preponderante nas anteriores temporadas, mas, em 2021/22, tem vindo a perder espaço, também por culpa da ascensão de Vitinha.

Ainda assim, nesta temporada, somou 24 partidas, nas quais marcou por cinco ocasiões.

Sérgio Oliveira despediu-se de uma forma simples dos adeptos do F. C. Porto, deixando uma foto nas redes sociais onde apenas se lê: Obrigado.

Tiago Pinto, diretor-geral da Roma, considera que a chegada de Oliveira traz "qualidade e caráter" ao plantel romano.

Relembre que o Paços de Ferreira deverá receber cerca de 150 mil euros com este negócio, uma vez que ainda detém uma percentagem dos direitos económicos do jogador.