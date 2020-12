Darwin volta ao onze do Benfica

Luís Antunes Hoje às 18:46 Facebook

O regresso de Darwin é a grande novidade do onze do Benfica que enfrenta o Lech Poznan, na noite desta quinta-feira, na Luz. Chiquinho também entra no onze em detrimento de Waldschmidt.

Jorge Jesus introduziu duas alterações em relação ao onze que alinhou no último jogo no Funchal. Darwin Núñez e Chiquinho surgem nos lugares de Waldschmidt e Seferovic.

O puzzle inicial das águias é o seguinte: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Gabriel, Rafa, Pizzi e Everton, Chiquinho e Darwin Núñez.