Desportivo de Leça do Balio: fazer história com a caixa de e-mail cheia

Leça do Balio prepara a fase final da Divisão de Honra com a missão de subir ao topo da A. F. Porto, pela primeira vez.

A temporada 2022/23 tem sido de sonho para o Desportivo de Leça do Balio, que se prepara para disputar a fase de apuramento de campeão, da Divisão de Honra, na procura de atingir o mais alto patamar da A. F. Porto, pela primeira vez na história do clube. Elevar o nível da formação é outra das missões do emblema matosinhense.

O clube, presidido por Arnaldo Tasca, acabou a Série 1 em primeiro lugar e está a viver a melhor fase desde que o dirigente chegou a Leça do Balio, em 2012. O sucesso está a ter repercussões imediatas. "No início ninguém queria jogar aqui. Andávamos nas divisões inferiores e não havia capacidade de construir plantéis para subir. Atualmente temos a caixa de e-mail cheia de mensagens de jogadores a pedir para vir cá treinar", conta o líder baliense.