F. C. Porto e Braga procuram levar vantagem para França

JN/Agências Hoje às 11:46 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto, perante o Lyon, e o Sporting de Braga, face ao Mónaco, procuram ganhar vantagem na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa para chegarem na frente a França.

Vencedor da prova em 2010/11, o onze de Sérgio Conceição reencontra, na quarta-feira, um Lyon de boas memórias, enquanto os arsenalistas, finalistas vencidos pelos dragões há 11 anos, estreiam-se face aos monegascos, na quinta-feira.

Perante um adversário face ao qual conquistou o primeiro apuramento e as primeiras vitórias (em casa e fora) na Europa, em 1964/65, e que eliminou nos quartos da Champions de 2003/04, rumo ao título, o F. C. Porto parte como favorito, pelo passado e também o presente.

Os dragões lideram a Liga e estão perto da final da Taça de Portugal, enquanto, em França, o Lyon, campeão pela sétima e última vez em 2007/08, está afundado no nono lugar da Ligue 1, embora ainda na luta por um lugar europeu em 2022/23.

Ainda assim, ambos chegam moralizados pelo que fizeram no fim de semana, com o F. C. Porto a vencer em Paços de Ferreira por 4-2, com "bis" de Evanilson e tentos de Pepê e Taremi, e o Lyon a triunfar em Lorient por 4-1, com dois golos de Romain Favre, um de Moussa Dembele e outro de Toko Ekambi.

Para o encontro do Dragão, o F. C. Porto só tem um jogador castigado (Wendell), mas seis (Otávio, Vítor Ferreira, Grujic, Mbemba, Galeno e Zaidu) que falham a segunda mão se vierem um amarelo, contra apenas um do Lyon (Boateng).

Sem o mesmo estatuto dos dragões, o Sporting de Braga não parte como favorito face ao Mónaco, que, no 'ex-libris' da sua história futebolística, foi derrotado por 3-0 pelo F. C. Porto na final da Champions de 2003/04, não tendo, assim, as melhores recordações do futebol português.

PUB

Atuais oitavos colocados da Ligue 1, em igualdade pontual com o Lyon, os monegascos não têm estado brilhantes em 2021/22, mas têm a 'obrigação' a superar os 'arsenalistas', face ao um plantel muito mais valioso, que incluiu o internacional português Gelson Martins, ex-jogador do Sporting.

O avançado Ben Yedder, melhor marcador da Ligue 1, com 15 golos, o jovem médio Tchouaméni e o defesa brasileiro Caio Henrique são referências no conjunto comandado pelo belga Philippe Clement, num plantel que também incluiu o médio espanhol Cesc Fabrègas.

Em Braga, por castigo, não estará o médio Fofana, sendo que o russo Golovin e o alemão Kevin Volland não podem ver amarelos, se quiserem jogar a segunda mão, cenário idêntico para os bracarenses Al Musrati, Castro e Francisco Moura.

No fim de semana, o Mónaco venceu fora o Marselha, que seguia no segundo lugar, por 1-0, com um tento de Gelson Martins, enquanto os 'arsenalistas' somaram o segundo empate consecutivo na Liga, no reduto do Boavista (1-1).