"Foi uma jornada incrível". Juventus despede-se de Cristiano Ronaldo

Patrícia Martins Hoje às 09:47 Facebook

Twitter

Partilhar

A Juventus despediu-se, esta terça-feira, de Cristiano Ronaldo, recordando os feitos conquistados durante os três anos em que o atleta português esteve no clube italiano.

"Depois de três anos juntos, 133 jogos, 101 golos marcados e cinco troféus conquistados, este capítulo chega agora ao fim. Os caminhos do CR7 e da Juventus seguem trajetórias diferentes", pode ler-se na nota publicada no site oficial do emblema.

A Juventus realçou ainda, na mensagem de despedida, que Cristiano Ronaldo "foi o primeiro jogador na história do clube a marcar pelo menos 100 golos em todas as competições nas suas três primeiras temporadas. E desde a sua chegada à Série A, Cristiano Ronaldo marcou mais golos do que qualquer outro jogador: 81, pelo menos 10 a mais do que os adversários. Além disso tornou-se o primeiro jogador a competir na Série A, na LaLiga e na Premier League".

"Aquele vínculo nascido a 10 de julho de 2018, há três anos, foi dissolvido, mas o que foi escrito permanecerá para sempre. Foi uma jornada incrível", concluiu a mensagem deixada ao jogador português.

101 goal e 5 trofei in ⚪️⚫️

Ciao, @Cristiano! pic.twitter.com/DqbA188Gjw - JuventusFC (@juventusfc) August 31, 2021

A Juventus revelou ainda o acordo celebrado com o Manchester United pela transferência de Cristiano Ronaldo. O acordo foi feito no valor de "15 milhões de euros a pagar em cinco anos, podendo ser acrescido até ao máximo de 8 milhões de euros, mediante cumprimento de objetivos específicos de desempenho ao longo da duração do contrato de trabalho com o jogador".

"Esta operação gera um impacto económico negativo de aproximadamente 14 milhões de euros, devido à redução parcial do valor contabilístico dos direitos de registo do jogador", acrescentou o clube italiano.

PUB

O Manchester United oficializou, entretanto, a chegada do jogador, com um contrato de dois anos. "O United confirma a contratação de Cristiano Ronaldo num acordo de dois anos com mais um de opção", avança o clube, no seu site oficial.

"Cristiano, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, ganhou até agora mais de 30 troféus durante sua carreira, incluindo cinco títulos da Liga dos Campeões, quatro Mundiais de clubes, sete títulos da Liga em Inglaterra, Espanha e Itália e o Euro-2016 com o seu país natal, Portugal. Cristiano é o primeiro jogador a vencer ligas em três países diferentes, também foi o maior marcador da Série A da temporada passada e conquistou a bota de ouro no Europeu deste ano. Na sua primeira passagem pelo Manchester United, marcou 118 golos em 292 jogos", acrescenta o emblema.