"Fui eu que disse que o jogo não ia ser alterado", admite Ruben Amorim

Em declarações após o encontro com o Arouca, o treinador do Sporting admitiu que a decisão de não alterar o dia do jogo partiu dele. "Fui eu que disse que o jogo não ia ser alterado", após a Liga ter sugerido a alteração, para dar descanso aos jogadores dos Leões.

Na próxima terça-feira, o Sporting vai defrontar o Eintracht Frankfurt para a Liga dos Campeões, por causa do calendário apertado a Liga portuguesa sugeriu adiar o jogo para que a equipa de Ruben Amorim pudesse preparar o compromisso europeu.

"O jogo não foi alterado, porque não pode ser a 48 horas do jogo que podem dizer para alterar. Esse querer alterar da Liga para ficar um bocado bem, nós não íamos alterar o nosso planeamento, porque mexia com o planeamento do mundial. Não íamos alterar isso tudo", apontou o técnico leonino.

"Confio no Dário, no Nazinho, em todos os jogadores, podíamos ter claramente ganho este jogo. Depois do jogo podemos fazer a observação das alterações, dos miúdos, disso da Liga... Fui eu que disse que o jogo não ia ser alterado. Já tinha dito a alguns jogadores que iam ser titulares. Era o mesmo que estar a dizer: "amigos, vamos é esperar e descansar os outros"... Eu confio em todos. Apenas não fizemos golos e isso é responsabilidade minha", acrescentou.

O Arouca derrotou o Sporting com um golo de João Basso aos 47 minutos. A equipa leonina somou assim a quarta derrota no campeonato e está neste momento a 12 pontos do líder, o Benfica.