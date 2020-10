Gaviria deixa Volta a Itália por testar positivo à covid-19 pela segunda vez

JN/Agências Hoje às 11:04 Facebook

O "sprinter" colombiano Fernando Gaviria (UAE Emirates) abandonou a Volta a Itália em bicicleta, esta terça-feira, devido a um teste positivo ao novo coronavírus, durante o segundo dia de descanso, depois de ter estado infetado em março.

"Gaviria foi imediatamente isolado após o resultado do teste. Ele sente-se bem e está completamente assintomático", lê-se no comunicado da UAE Emirates, acrescentando que "todos os outros corredores e membros da equipa tiveram testes negativos e vão repeti-los hoje (terça-feira)".

Gaviria, de 26 anos, tem estado nas disputas ao "sprint" no Giro, sem conseguir melhor do que um sétimo e um oitavo lugares, nas oitava e 11.ª etapas, respetivamente.

O colombiano da formação de Rui Costa, Rui Oliveira e Ivo Oliveira - que vão iniciar a Volta a Espanha esta terça-feira - já tinha tido um teste positivo ao novo coronavírus no início da época, após a Volta aos Emirados Árabes Unidos.

A União Ciclista Internacional (UCI) e a organização do Giro informaram que este é o único caso de infeção entre ciclistas da "corsa rosa", que é liderada pelo português João Almeida (Deceuninck-QuickStep), acrescentando que a deteção de outro caso, no "staff" da AG2R La Mondiale, entre os 492 testes feitos no dia de descanso.

Esta triagem, antes da última semana da prova, seguiu-se à feita na primeira pausa, que detetou as infeções do holandês Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) e do australiano Michael Matthews (Sunweb), provocando o abandono das equipas Jumbo-Visma e Mitchelton-Scott, que já tinha ficado sem o inglês Simon Yates.

O pelotão, que integra ainda o português Ruben Guerreiro (Education First), enfrenta hoje 229 quilómetros, entre Udine e San Daniele del Friuli, quando faltam seis dias e 1104 quilómetros para o fim da prova, marcado para domingo, em Milão.