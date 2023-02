Gonçalo Ramos volta e cria dores de cabeça

Luís Antunes Hoje às 00:00 Facebook

Avançado recupera bem e regressa às opções de Roger Schmidt para o jogo da Taça com o Braga. João Mário e Aursnes intocáveis. André Almeida com hipóteses em Inglaterra e na Polónia

Gonçalo Ramos volta esta terça-feira a treinar com os companheiros, depois de ter regressado ao trabalho de campo no fim de semana, e, ao que tudo indica, fará parte dos eleitos de Roger Schmidt para o encontro da Taça de Portugal com o Braga, quinta-feira, no Minho.

O melhor marcador (18 golos em 2022/23) falhou os jogos com Arouca e Casa Pia, devido a lesão muscular, mas recuperou bem e é mais uma opção para o treinador germânico, reforçando o ataque, que, na última partida, já voltou a ter Rafa, que soma 11 golos esta época e é peça chave na manobra da equipa.