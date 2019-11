Hoje às 20:42 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica garantiu, este sábado, a continuidade na liderança da Liga, ao golear o Marítimo por 4-0, no Estádio da Luz, em jogo da 12.ª jornada, no qual Carlos Vinicius brilhou com três golos.

Depois do adeus anunciado à Liga dos Campeões, com o empate (2-2) com o RB Leipzig na quarta-feira, na Alemanha, os encarnados deram nova prova de força para consumo interno, derrotando os madeirenses sem grandes problemas.

O tento de Pizzi, que reforçou o comando dos melhores marcadores, com nove, e o hat-trick do brasileiro, que já leva oito, escreveram as linhas de um jogo sem grande história.

Todavia, quem visse apenas os primeiros cinco minutos poderia pensar num rumo muito diferente. A equipa comandada por José Gomes entrou confiante e desinibida no jogo, ultrapassando com relativa facilidade a primeira linha de pressão dos campeões nacionais. Se é certo que Chiquinho ameaçou primeiro, aos três minutos, Daizen e Vukovic estiveram perto de marcar para os forasteiros logo a seguir.

Só que a confiança maritimista ruiu como um castelo de cartas com o primeiro golo do Benfica, aos oito minutos, pelo cada vez mais inevitável Pizzi. O internacional português precisou apenas de encostar para a baliza, após Vinicius ter recebido o cruzamento de André Almeida e segurado a bola até ao timing perfeito para a assistência. Tão fácil quanto eficaz, e o Benfica assumia de imediato o controlo, para nunca mais perdê-lo.

O que se seguiu foi uma exibição segura, sem necessidade de grandes rasgos, face à queda abrupta do Marítimo, que pouco ou nenhuma réplica conseguiu dar depois do primeiro (e rude) golpe. Assim, aos 17 minutos surgiu o 2-0, com os papeis a inverterem-se: Pizzi devolveu a cortesia a Vinícius e assistiu para o tento do brasileiro.

Com naturalidade e sem muito esforço, o Benfica encontrou espaços importantes na defesa maritimista e ainda elevou para 3-0 antes do intervalo, novamente por Vinicius (31). O avançado encostou para o terceiro golo da equipa, num remate em que Grolli ainda tentou o corte, mas não conseguiu evitar mais um festejo dos adeptos encarnados. E com Pizzi uma vez mais a estar na origem da jogada.

O resultado não se alterou até ao intervalo, mas Vinicius até consumou o hat-trick neste período, ao colocar a bola na baliza no último minuto da primeira parte, só que o lance foi invalidado por fora de jogo. Contudo, parecia ser um prenúncio do que chegaria efetivamente aos 55 minutos. Aí, bastou uma recarga a um primeiro remate de Chiquinho para sentenciar o 4-0 e uma noite de glória para o avançado brasileiro.

Tudo seguia sob as aspirações de Bruno Lage para uma vitória tranquila, mas a expulsão de Gabriel, aos 60, acabou por manchar a atuação do Benfica, deixando a equipa com menos um jogador para os derradeiros 30 minutos. Já com Tomás Tavares em campo e depois Raul de Tomás e Jota, os 'encarnados' geriram o jogo, enquanto o Marítimo praticamente não incomodou mais Vlachodimos.

Com este triunfo, o Benfica fica à espera do que o F. C. Porto, segundo classificado, com menos cinco pontos e um jogo, vai fazer no Estádio do Dragão, na próxima segunda-feira, diante do Paços de Ferreira. Já o Marítimo mantém o 14.º lugar e uma proximidade demasiado perigosa para com os lugares de descida.

Veja o resumo do jogo: