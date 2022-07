Jack Haig e Michael Gogl são os primeiros desistentes

JN/Agências Ontem às 23:18 Facebook

O australiano Jack Haig (Bahrain-Victorious) e o austríaco Michael Gogl (Alpecin-Deceuninck) são os primeiros desistentes da 109.ª Volta a França em bicicleta, depois desta quarta-feira terem sido as principais 'vítimas' dos pavés da quinta etapa.

"Jack Haig abandona a Volta a França na quinta etapa após sofrer várias lesões numa queda a 30 quilómetros do final. Uma barreira solta foi atingida, causando a queda, com vários outros corredores envolvidos", pode ler-se no comunicado da Bahrain-Victorious.

A equipa indica que o australiano, que ficou envolvido na queda que também apanhou o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), tem "múltiplas abrasões e hematomas" e que foi suturado no cotovelo.

"As radiografias revelaram várias fraturas não-deslocadas no pulso. Felizmente, Jack não sofreu uma contusão ou lesão na cabeça e viajará amanhã [quinta-feira] para casa", conclui a nota da Bahrain-Victorious, que perde assim um dos seus principais nomes neste Tour.

Além do australiano de 28 anos, terceiro classificado na Vuelta2021, também Michael Gogl abandonou a 109.ª edição da "Grande Boucle", com a sua equipa a anunciar que o austríaco fraturou "a clavícula e a pélvis/osso ilíaco".

"Michael será operado no hospital de Herentals, na Bélgica", informa a Alpecin-Deceuninck na rede social Twitter.