Jesus não garante continuidade no Flamengo

À margem da cerimónia em que recebeu o título de cidadão do Rio de Janeiro, na Câmara dos Vereadores daquela cidade, Jorge Jesus também falou do futuro no Flamengo, sem garantir que vai continuar no clube que conduziu rumo às conquistas da Taça Libertadores e do Brasileirão.

"O futuro, no futebol, é muito ingrato. Aquilo que eu sei hoje é que vou continuar a trabalhar no Flamengo com muito empenho e a certeza de que tenho mais um objetivo a conquistar", começou por dizer o treinador, de 65 anos, referindo-se, no fim, ao Mundial de Clubes.

"Se fosse pelo coração, claro que tinha de ficar no Flamengo. Mas há outros fatores que são importantes na vida de um treinador... Eu nunca olhei para a minha carreira, pelo menos nesta decisão de vir para o Brasil, pela componente económica. Vim pela componente desportiva, porque se fosse pela parte económica não tinha vindo para o Brasil", prosseguiu o treinador, para concluir, depois, sobre este tema.

"Vamos passo a passo e a pensar no que é melhor para o Flamengo e também para mim", prometeu.

Note-se que, na mesma cerimónia de homenagem a Jesus, o presidente do Flamengo lançou uma operação de charme para tentar convencê-lo a renovar com o clube. "Estamos muito felizes de contar com você aqui. Sendo carioca, espero que possa continuar connosco por muito tempo", afirmou Rodolfo Landim.

Recorde-se que o contrato de Jorge Jesus com o Flamengo termina em maio, mas há uma cláusula que permite que o treinador saia no final de dezembro, se assim desejar.