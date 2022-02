João Matias e Maria Martins campeões nacionais de omnium

JN/Agências Hoje às 17:37 Facebook

Os ciclistas João Matias e Maria Martins sagram-se, este domingo, campeões nacionais de omnium, no velódromo de Sangalhos, em Anadia.

João Matias somou 144 pontos, superando Iuri Leitão, que liderava à entrada para a decisiva corrida por pontos, com 136, enquanto Rodrigo Caixas fechou o pódio, com 116.

Iúri Leitão ganhou a corrida de scratch e de eliminação, empatou a de tempo com João Matias, que se impôs na decisiva prova por pontos.

A olímpica Maria Martins dominou todas as quatro corridas do omnium, consumando essa supremacia com 165 pontos, vantagem confortável para Daniela Campos, segunda, com 138, e Beatriz Roxo, que fechou o pódio, com 129.