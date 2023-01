Joaquim Rodrigues Jr. foi 10.º na primeira etapa das motas

JN/Agências Hoje às 15:53 Facebook

O piloto português Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) foi, neste domingo, o 10.º classificado na categoria das motas na primeira etapa da 45.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno, que pelo quarto ano se disputa na Arábia Saudita.

O piloto barcelense concluiu os 367 quilómetros de especial com o tempo de 4:21.20 horas, ficando a 07.10 minutos do vencedor, o norte-americano Ricky Brabec (Honda), que beneficiou de uma penalização de três minutos atribuída ao australiano Daniel Sanders (GasGas) para ver creditada a vitória na etapa.

Quim Rodrigues tinha sido, inicialmente, dado como o 12.º classificado, mas, fruto de várias penalizações, subiu ao 10.º lugar.

O luso-germânico Sebastian Bühler (Hero) foi um dos penalizados, em um minuto, fechando o dia no 13.º lugar, a 08.39 minutos do vencedor. Já António Maio (Yamaha) foi 16.º, a 12.41 minutos, com Rui Gonçalves (Sherco) em 40.º, com cinco minutos de penalização.

A etapa foi animada, com várias trocas de posição na frente da corrida. O norte-americano Mason Klein (KTM), que se estreia nesta edição, dominou na parte final, mas viria a ser passado em cima da meta por Daniel Sanders, que perdeu o companheiro de equipa, o britânico Sam Sunderland (GasGas), vencedor em 2022, que sofreu uma queda.

No entanto, a penalização atribuída a Sanders permitiu a vitória a Brabec, da equipa oficial da Honda, que é dirigida pelo português Ruben Faria.

O argentino Kevin Benavides (KTM) foi o segundo classificado, a 19 segundos de Brabec, com o australiano Toby Price (KTM) em terceiro, a 39 segundos.

Os 10 mais rápidos do prólogo de sábado, vencido precisamente por Toby Price, podiam escolher a posição de partida para a primeira etapa entre as 28 disponíveis na categoria principal, a RallyGP.

Nas quatro rodas, o espanhol Carlos Sainz (Audi) impôs o seu Q E-Tron elétrico ao BRX do francês Sébastien Loeb por apenas 10 segundos, com o sueco Mathias Ëkstrom (Audi) em terceiro, depois de ter vencido o prólogo na véspera.

O árabe Yazeed Al-Rajhi foi o melhor dos Toyota, no quarto lugar, mas já a 2.01 minutos de Sainz, que somou a 42.ª vitória em etapas na prova.

O português Paulo Fiúza, que navega para o lituano Vaidotas Zala (Hunter), foi 11.º, a 10.57 minutos do vencedor.

A 45.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno decorre na Arábia Saudita até 15 de janeiro.