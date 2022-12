Jogador iraniano acusado de traição e condenado à morte

Amir Nasr-Azadani foi, esta terça-feira, acusado de traição e condenado à morte depois de participar numa manifestação a contestar a morte de Mahsa Amini. FIFPro diz-se "chocado" com a sentença.

O jogador iraniano, de 26 anos, está incluído num grupo de nove réus - no qual também está o ator Hossein Mohammadi - que foram acusados na morte de três polícias durante uma manifestação, em novembro, a favor dos direitos das mulheres. Amir foi detido dias após a manifestação, também acusado de pertencer a um "grupo armado e organizado que tem a intenção de atacar a República Islâmica do Irão" e de atuar com a intenção de afetar a segurança do país e da sociedade.

A agência italiana ANSA garantiu que a execução da sentença estará "iminente" e o FIFPro emitiu um comunicado no qual se manifestou "chocado", exigindo a anulação imediata da sentença.

PUB

O Irão foi abalado por uma vaga de protestos após a morte de Mahsa Amini, de 22 anos, em 16 de setembro, três dias após ser detida por ter infringido o estrito código sobre o uso de vestuário feminino previsto nas leis da República islâmica, em particular o uso do véu. A família diz que Mahsa foi espancada até à morte durante a detenção. A polícia garante que morreu de ataque cardíaco e negou ter exercido violência, enquanto responsáveis oficiais indicaram que o incidente está sob investigação.