John McEnroe: "Alcaraz e Rune serão as próximas grandes figuras"

Sem Rafael Nadal em Roland Garros, John McEnroe, antigo número 1 do mundo, aponta Carlos Alcaraz e Novak Djokovic como principais favoritos a vencer o torneio e perspetiva uma nova era no ténis, mais democrática quanto a conquistas de torneios do Grand Slam. Sobre Nuno Borges, único português em prova no quadro principal de singulares do Open francês, admitiu conhecer pouco.

John McEnroe nunca foi de meias palavras ou de aplicar frases feitas para contornar um tema, mesmo quando não o domina. Desde Nova Iorque, numa conferência de imprensa conjunta realizada à distância, na qual o JN esteve presente, o antigo líder do ranking mundial, que marcou uma era também pela sua rebeldia, é lesto na resposta quando questionado sobre o atual número 1 português, Nuno Borges.

"Não o conheço bem o suficiente. Já vi o nome dele, vi-o o jogar em poucas ocasiões. Honestamente, não sei do que ele será capaz", atira, quando questionado sobre a participação do Lidador no quadro principal de Roland Garros. "Portugal tem um historial de bons jogadores, mas não de tenistas com um nível que lhes permita vencerem 'majors'. Isso explica o facto de não estar tão familiarizado com jogadores portugueses", acrescenta.