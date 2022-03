Liga lidera ranking europeu de mais tempo de paragem por faltas

JN/Agências Hoje às 13:17 Facebook

A Liga portuguesa é o campeonato europeu com mais tempo de paragem devido a faltas, segundo revelou, esta segunda-feira, o Observatório do Futebol (CIES), que analisou 38 campeonatos em todo o mundo.

Nas 33 Ligas de futebol europeias analisadas pelo estudo, a Liga portuguesa lidera o 'ranking', sendo apenas superada pelas ligas principais do México e da Colômbia.

A Liga portuguesa de futebol apresenta um tempo de paragem devido a faltas cometidas de 16.06 minutos, com uma média de 30,1 faltas por jogo, enquanto a Liga mexicana tem uma média de 16.27 minutos de paragem e a Liga colombiana 16.07, mas ambas com uma média mais baixa de faltas por jogo.

Em relação à média de faltas por jogo, a I Liga portuguesa (30,1) surge também no terceiro lugar da lista global revelada, sendo apenas superada pela Liga da Sérvia (30,7 faltas) e pela II Liga italiana (30,5).

No extremo oposto da lista está a Liga neerlandesa de futebol, com um tempo de paragem de 10.01 minutos e uma média de 20,3 faltas por jogo, os valores mais baixos registados pelo Observatório do Futebol.

As principais Liga europeias de futebol apresentam tempos de paragem devido a faltas mais baixos do que os que ocorrem em Portugal, com a Liga francesa com 12.18 minutos (média de 22,9 faltas), a Liga alemã 11.49 (23,6 faltas) e a Liga inglesa 11.28 (20,4 faltas), não tendo sido revelados dados sobre a I Liga espanhola e I Liga italiana.

Outro dos dados analisados é o de tempo de paragem por cada falta cometida, com Portugal a apresentar uma média de 32,1 segundos, surgindo no 11.º da lista.