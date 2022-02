Manchester United afastado da Taça de Inglaterra, nos penáltis

O Middlesbrough, do Championship, eliminou a equipa de Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes nos 16 avos da Taça de Inglaterra, após grandes penalidades (1-1).

Vida difícil para os 'red devils' que estão fora da segunda prova mais importante do futebol britânico, fruto de uma enorme resiliência do emblema do segundo escalão.

Aos 20 minutos Ronaldo falhou um penálti, naquilo que pode ter sido uma premonição do destino do Manchester United, mas logo a seguir Sancho colocou a equipa em vantagem.

Em Old Trafford, a equipa da casa acumulava oportunidades de golo, mas foi mesmo o adversário a marcar, aos 64 minutos, por Crooks.

Na discussão das grandes penalidades o jovem Elanga falhou o lance decisivo, que ditou a eliminação da equipa de Manchester.