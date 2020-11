Miguel Oliveira "contente" e com "margem para melhorar"

JN/Agências Hoje às 16:12 Facebook

O piloto português (KTM) mostrou-se, esta sexta-feira, "contente" com o desempenho no primeiro dia do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, reconhecendo que ainda tem "margem para melhorar", depois de terminar os treinos livres na 13.ª posição.

Miguel Oliveira, que tinha sido o mais rápido na sessão da manhã, melhorou quase 200 milésimos de segundo na sessão da tarde, rodando na melhor volta em 1.39,946 minutos, a 529 milésimos do mais rápido do dia, o francês Johann Zarco (Ducati).

"Foi um primeiro dia positivo. Da manhã para a tarde melhorámos bastante a mota. Com este pacote de mota e pneus ficámos um pouco longe do potencial que tínhamos, porque poupámos um pneu macio para amanhã [sábado], pelo que a nossa volta rápida não foi perfeita", começou por explicar o piloto de Almada.

O português optou por procurar o melhor acerto na mota a pensar na corrida de domingo, poupando os melhores pneus para a qualificação de sábado.

"Fiz a minha melhor volta com o composto médio atrás. Estou contente, com margem ainda para melhorar", reforçou o piloto da Tech3.

Para sábado, estão previstas mais duas sessões de treinos livres e a de qualificação, dividida em duas partes.

A primeira (Q1), que reúne os 10 pilotos mais lentos da terceira sessão de treinos livres, e a segunda, com os restantes 10 pilotos mais os dois mais rápidos da Q1.

Após 13 corridas realizadas, Miguel Oliveira ocupa a 10.ª posição do Campeonato do Mundo de motociclismo de velocidade, com 100 pontos.