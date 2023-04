Miguel Oliveira deslocou ombro esquerdo após ser abalroado no GP de Espanha

JN/Agências Hoje às 15:23 Facebook

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) deslocou o ombro esquerdo na sequência da queda sofrida, este domingo, no Grande Prémio de Espanha de MotoGP, quarta prova da temporada, após toque do francês Fabio Quartararo (Yamaha).

Em declarações à SportTV, o médico Franco Peroni explicou que o piloto português sofreu "o deslocamento do úmero esquerdo, que foi recolocado no lugar", aguardando-se mais exames para perceber a real extensão da lesão e o tempo de recuperação.

De acordo com o clínico, Miguel Oliveira está a receber oxigénio e analgésicos "por uma questão de conforto".

O piloto da Aprilia foi abalroado pelo francês Fabio Quartararo (Yamaha) na segunda curva da corrida.

Oliveira foi retirado de maca da pista do circuito Angel Nieto, em Jerez de la Frontera, em Espanha, tendo estado sempre consciente, de acordo com os promotores do campeonato.

Esta foi a segunda desistência devido a queda provocada por adversários do piloto natural de Almada nas quatro provas desta temporada.