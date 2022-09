Moreno e o Santa Clara: "Sei da importância do jogo e quero ganhar"

JN/Agências Hoje às 14:59 Facebook

O treinador do Vitória de Guimarães, Moreno, disse que, apesar das lesões no plantel, confia nos jogadores disponíveis para derrotar o Santa Clara, no encontro de abertura da sexta jornada da Liga.

Sem qualquer hipótese de recuperar os defesas Miguel Maga, Bruno Gaspar, Jorge Fernandes e Mikel Villanueva, o médio Tomás Händel e o avançado André Silva a tempo da partida com o Santa Clara, na sexta-feira (20.15 horas), Moreno vincou que o grupo ambiciona interromper o ciclo de três derrotas e regressar aos triunfos.

"Não há nenhum atleta que possamos recuperar para amanhã [sexta-feira]. Vamo-nos apresentar com um onze muito competitivo. Não nos vamos agarrar a isso. Sei da importância do jogo. Quero ganhar o jogo com os atletas que apresentarmos em campo", frisou o treinador, na antevisão ao desafio com os açorianos.

Certo de que "a pressão existe sempre" no Vitória de Guimarães, independentemente do ciclo de resultados que o clube atravesse, o timoneiro reconheceu que é "melhor trabalhar em cima de vitórias", sendo necessário evitar a "ansiedade" para que os seus pupilos, além de ganhar, possam "jogar bem".

"Há momentos em que vamos assumir o jogo e outros em que estaremos com bloco baixo. Mesmo vindo de três derrotas, temos a oportunidade de ganhar. Antes de ganhar, queremos jogar bem. Jogando bem, acreditamos que estamos muito mais perto da vitória", acrescentou o técnico.

A formação de Ponta Delgada desloca-se a Guimarães no 16.º lugar, com quatro pontos, na sequência da primeira vitória para o campeonato, sobre o lanterna-vermelha Marítimo (2-1). Moreno enalteceu o adversário, por ser "forte fisicamente", com "atletas altos", apesar de ter sofrido "uma reformulação grande" no plantel.

"O Santa Clara está muito bem orientado, tem jogadores muito interessantes, mas queremos ganhar com os atletas disponíveis", disse.

O técnico vitoriano crê até que a formação treinada por Mário Silva pode encarar o duelo em Guimarães com "menos peso" e pediu aos seus atletas para "estarem identificados com aquilo que o jogo precisa", de forma a contrariarem os açorianos.

Moreno reconhece "comportamento desajustado" e diz que será mais ponderado

O treinador do Vitória de Guimarães, Moreno, reconheceu ainda que teve "um comportamento desajustado" durante o encontro com o Sporting de Braga, da quinta jornada da Liga, que ditou a sua expulsão.

Ao protestar uma falta contra os vimaranenses com gestos de incredulidade e de reclamação para com o árbitro Nuno Almeida, o treinador viu o cartão vermelho ao minuto 61 do clássico do Minho, disputado em Braga (1-0 para os arsenalistas), e reconheceu que, no futuro, precisa de "ajustar" um "comportamento que não é válido para um treinador do Vitória".

"Não vou estar no banco por um comportamento desajustado em Braga. Tenho humildade para o reconhecer. A responsabilidade do cargo que ocupo neste momento obriga-me a ter mais ponderação: uma ponderação mais gestual do que verbal", reconheceu.

Castigado ainda com uma multa de 1428 euros por, segundo o mapa de castigos do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, ter utilizado "gestos e/ou linguagem ofensiva" e dito "isto é uma vergonha, isto é uma vergonha, isto é uma vergonha", Moreno assumiu ter dito essas palavras, reconhecendo que o árbitro da Associação de Futebol do Algarve foi "sério" no relatório que escreveu.

Sem "prometer" que não voltará a ter semelhante reação, até porque disse "conhecer" a sua personalidade, o técnico assumiu que é preciso um "equilíbrio" entre a "paixão" com que trabalha e a "razão".

Convencido de que "não fará falta" junto ao relvado desde que os jogadores entrem para jogo com "cabeça limpa", Moreno admitiu também que vai ser "mais difícil" acompanhar o duelo com os açorianos na bancada em vez do banco.

O Vitória de Guimarães, 11.º classificado, com seis pontos, recebe o Santa Clara, 16.º, com quatro, em jogo agendado para as 20.15 horas de sexta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.