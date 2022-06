 Novak Djokovic apura-se para a terceira ronda do Wimbledon

JN/Agências Hoje às 16:21 Facebook

Twitter

Partilhar

O tenista sérvio ​​​​​​​Novak Djokovic, vencedor das últimas três edições, qualificou-se hoje para a terceira ronda de Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam, ao vencer o australiano Thanasi Kokkinakis.

Djokovic, atualmente na terceira posição do 'ranking' mundial, bateu Kokkinakis, 79.º, por 6-1, 6-4 e 6-2, em duas horas, passando a segunda ronda pela 17.ª vez em 18 participações.

Vencedor de 20 'majors', seis dos quais na relva londrina, o sérvio vai defrontar o chileno Alejandro Tabilo, 78.º do mundo, ou Miomir Kecmanovic, 30.º.

Ainda no Wimbledon, o tenista norueguês Casper Ruud, finalista vencido em Roland Garros, foi hoje eliminado na segunda ronda do terceiro torneio do Grand Slam da temporada, ao perder com o francês Ugo Humbert.

Depois de ter chegado à final em Paris, Ruud, sexto do mundo, caiu na segunda ronda em Londres, ao perder com o francês, 112.º, por 3-6, 6-2, 7-5 e 6-4, em duas horas e 36 minutos.

Umbert, que nunca tinha passado da primeira ronda num 'major', vai agora defrontar o belga David Goffin, 58.º do mundo, que afastou o argentino Sebastián Báez, 35.º e recente vencedor do Estoril Open.