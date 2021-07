Nuno Tavares sai do Benfica para o Arsenal

JN/Agências Hoje às 11:26 Facebook

O futebolista internacional sub-21 Nuno Tavares sai do Benfica e é reforço do Arsenal, num contrato de longo termo, comunicaram, este sábado, os dois clubes.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Arsenal, de Inglaterra, para a transferência do lateral-esquerdo Nuno Tavares a título definitivo", refere o clube português na sua página oficial.

It's official...



Nuno is a Gunner ✅ - Arsenal (@Arsenal) July 10, 2021

Da parte do clube inglês, os 'gunners' também não revelam valores da transferência, mas adiantam que o lateral esquerdo assinou um "contrato de longo termo".

Em declarações ao clube inglês, Nuno Tavares mostrou-se entusiasmado com a mudança, numa transferência que disse não ter sido fácil.

"É bom para a minha carreira e o Arsenal é um grande clube. Estou muito feliz. Quando terminei a época, o meu empresário disse-me que o Arsenal estava interessado em mim. Em primeiro lugar fiquei feliz, é algo com que sonhei", começou por dizer, citado pelos ingleses.

O defesa acrescentou também não ter sido um processo rápido: "Havia coisas com o contrato, e entre o Arsenal e o Benfica. Não foi rápido, demorou muito, as negociações não foram rápidas", revelou.

Também na sua página, o clube inglês informou que o defesa, de 21 anos, vestirá a camisola número 20 da equipa londrina e lembra que o jogador esteve na convocatória dos dois jogos entre Arsenal e Benfica nos 16 avos de final da Liga Europa.

O lateral foi suplente não utilizado no primeiro jogo, que resultou num empate a 1-1, e entrou aos 85 minutos na derrota por 3-2 na segunda mão, que ditou a eliminação das 'águias'.

"É um jogador jovem, com grande potencial e que cresceu no Benfica nas últimas épocas, além de já ter demonstrado qualidade na seleção de sub-21. A chegada do Nuno dará força extra e opções na defesa, particularmente no lado esquerdo", justificou Mikel Arteta, treinador do Arsenal.

Na nota, o clube diz ainda que Nuno Tavares é esperado em Inglaterra nos próximos dias, onde cumprirá quarentena devido à pandemia da covid-19, antes de se juntar aos trabalhos no plantel dos 'gunners'.

No início de junho, o jogador esteve envolvido num vídeo polémico, no qual referia que "se não for no Benfica é noutro sítio", em resposta às críticas feitas ao defesa esquerdo do Benfica Grimaldo pela pessoa que o acompanhava.

O jogador fez a sua formação entre o Casa Pia, Sporting e Benfica, clube a que chegou ainda juvenil, em 2015/16, com 16 anos, e no qual chegou à equipa principal em 2019/20, pela mão do treinador Bruno Lage.