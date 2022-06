Opção de compra obrigatória trava dossiê Trincão

André Bucho Hoje às 00:37, atualizado às 09:23 Facebook

Barcelona procura garantir a transferência do internacional português por 20 milhões.

As negociações entre o clube de Alvalade e Barcelona para que os leões assegurem os serviços de Trincão continuam a decorrer mas sofreram um entrave. Isto porque, apesar dos catalães estarem dispostos a ceder o internacional português, querem salvaguardar uma venda futura e, sabe o JN, só aceitam o empréstimo se for adicionada uma cláusula de compra obrigatória. O objetivo é que não volte a suceder o mesmo da época finda, quando o extremo esteve cedido ao Wolverhampton com uma cláusula opcional de compra de 30 milhões que não foi acionada.

Os valores, ainda assim, são mais baixos do que aqueles que os "culés" impuseram aos ingleses. Nesta fase, o Barcelona exige que a cláusula de compra se fixe nos 20 milhões, mas o Sporting não está, até ao momento, a querer ultrapassar os 15. Este impasse pode ver, ainda assim, desenvolvimentos nos próximos dias. Ontem, Jorge Mendes, agente do jogador, viajou para Barcelona para tratar de algumas negociações que tem em curso com o emblema catalão e Trincão é um dos "dossiês" que estará em cima da mesa.