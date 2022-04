Pantera crava as garras na eficácia e no sofrimento

Boavisteiros aplicam a primeira derrota caseira ao técnico famalicense e chegam aos 30 pontos na Liga.

O Boavista regressou aos triunfos, arrancando um importante sucesso em Famalicão, cimentado numa primeira parte de eficácia e num segundo tempo de sofrimento. A equipa de Petit, que devido a castigo viu a partida da bancada, chegou à marca dos 30 pontos na classificação, distanciando-se de um rival direto na luta pela permanência.

A partida foi quase sempre disputada a um ritmo frenético, mas começou de feição para as panteras, que, depois de terem visto os locais enviarem uma bola à barra, adiantaram-se no marcador com um penálti apontado por Sauer. O Famalicão ainda tentou responder, mas já perto de intervalo claudicou na defesa, dando espaço para Musa frisar a eficácia dos portuenses e fazer o 2-0.