Paulo Jorge Pereira: "Não esperávamos uma derrota por tantos"

No rescaldo da derrota frente à França, que ditou o adeus de Portugal ao Mundial, o selecionador considerou que "tem de haver respeito" pela equipa gaulesa mas que não esperava "um resultado tão desnivelado".

"Não esperávamos uma derrota por tantos golos. É preciso termos muito respeito pela França, o que a França tem feito enquanto país no desporto e no andebol. Mesmo assim, não esperávamos um resultado tão desnivelado", começou por dizer Paulo Jorge Pereira, salientando que os "heróis do mar" não fizeram uma má exibição.

"Eu acho nem jogámos assim tão mal. Falhámos foi muito na questão da concretização. O ataque da França foi bastante melhor do que a nossa defesa. Alguns problemazinhos que fomos arrastando acabaram por culminar todos hoje. Quando é assim, nós só temos de desejar boa sorte à França e à Noruega. O que é certo é que até agora temos quase sempre jogado no nosso limite e, por vezes, conseguimos ter sucesso, por vezes não. Vamos continuar a fazer aquilo em que acreditamos e com aquilo que sonhamos", concluiu.

Portugal perdeu (32-23), este domingo, frente à França na terceira jornada do Grupo III da Ronda Principal e disse adeus ao mundial de Andebol.