Paulo Sérgio: "Já vi outros clubes virem cá apanhar quatro ou cinco com o plantel todo"

O treinador do Portimonense admitiu que a equipa "não tinha reunidas as melhores condições" para competir com o F. C. Porto no Estádio do Dragão.

"Foi uma noite em que não tínhamos reunidas as melhores condições para poder competir com o F. C. Porto. Com o plantel na máxima força já seria difícil, com todas as limitações com que viemos para este jogo tornou-se missão quase impossível. Quero deixar uma palavra para todos os jogadores, sobretudo para os que tiveram de jogar fora de posição. A responsabilidade é minha. Só tinha um central disponível e com quatro amarelos, podia perde-lo para o próximo jogo que será importantíssimo", começou por dizer Paulo Sérgio, vincando que os atletas "deram o melhor".

"Já tinha conversado com os jogadores antes e dito que a responsabilidade seria minha qualquer que fosse o resultado. Eles deram o melhor. Não vai deixar marca. Já vi outras equipas virem cá apanhar quatro ou cinco com o plantel todo. Por isso, vamos passar à frente e olhar para o próximo jogo que é muito importante para nós", concluiu.

O F. C. Porto goleou (7-0), este sábado, no Estádio do Dragão, o Portimonense em jogo da 30.ª jornada da Liga e assegurou matematicamente a entrada na Champions do próximo ano. Taremi, com um hat-trick, Grujic, Evanilson, em dose dupla, e Pepe marcaram os golos.

Com este resultado, os dragões, que reforçaram o recorde de jogos sem perder na prova para 58, num trajeto iniciado em 2020/21, passou a contar 82 pontos, contra 73 do Sporting, que recebe no domingo o Benfica (terceiro, com 64). O Portimonense manteve-se com 32, em 12.º. No caso de o clube de Alvalade não vencer no domingo na receção ao Benfica, a equipa azul e branca poderá sagrar-se campeã nacional pela 30.ª vez na 31.ª jornada, na qual se desloca a Braga, a 25 de abril, dia em que os leões jogam com o Boavista, no Bessa.