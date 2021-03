Portugal empata com checos e falha liderança na corrida ao Europeu

JN/Agências Hoje às 22:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal empatou (3-3), este sábado, com a República Checa em jogo da terceira jornada do grupo 8 de qualificação para o Campeonato da Europa de 2022, depois de ter estado em desvantagem por duas vezes.

Num jogo realizado em terreno neutro, em Lodz, na Polónia, a equipa de Jorge Braz esteve por duas vezes atrás no marcador, devido aos golos de Seidler (04 minutos) e Slovacek (08), mas Miguel Ângelo (05) e Pany Varela (08) empataram o jogo antes do intervalo.

No segundo tempo, a equipa das quinas chegou à liderança do marcador por Fábio Cecílio (28), mas acabou por também não conseguir segurar a vantagem, e os três pontos, com Holy (32) a fazer o empate final a três golos.

Com este desfecho, a República Checa mantém a liderança no grupo 8, com sete pontos conquistados em três jogos. Já Portugal, com cinco pontos, ocupa o segundo posto, à frente da Polónia, que soma quatro. No último lugar está a Noruega, ainda sem qualquer ponto amealhado.

No papel de visitante, a República Checa entrou melhor no encontro e logo no primeiro minuto colocou em teste os reflexos de Edu na baliza lusa. Na segunda tentativa, os checos fizeram mesmo o primeiro golo do encontro, por Michal Seidler, aos quatro minutos.

Portugal respondeu da melhor maneira e Miguel Ângelo, no minuto seguinte, empatou novamente o encontro, fazendo o 1-1: depois de um canto cobrado por Bruno Coelho, o ala apareceu na zona central para uma concretização fácil.

PUB

O empate foi novamente desfeito à passagem do minuto oito, novamente com os checos a colocarem-se em vantagem. Portugal perdeu a bola a meio campo, estava feito o desequilíbrio, e Slovacek foi eficaz frente a Edu, fazendo o 2-1.

Tal como acontecera minutos antes, Pany Varela não deixou os checos saborearem a vantagem e no mesmo minuto fez o empate a dois golos. O jogador português aproveitou o aglomerado de pernas à frente do guardião checo e, com um remate rasteiro, bateu pela segunda vez Hula.

Já no segundo tempo, Portugal colocou-se pela primeira vez em vantagem à passagem do minuto 28. Numa iniciativa individual, Tiago Brito conseguiu o remate, a bola sobrou para Fábio Cecílio e o jogador português fez o 3-2.

Foi então a vez da República Checa correr atrás da desvantagem e os checos acabaram por imitar Portugal, chegando ao empate por Michal Holy, aos 32 minutos, num lance em que Vítor Hugo é surpreendido e podia ter feito melhor.

Nos minutos derradeiros o resultado não se alterou, mas acabou por ser a equipa checa, líder do grupo 8, através de David Drozd, a estar perto de vencer o jogo, com uma bola que rasou o poste da baliza portuguesa.

Na próxima terça-feira, a partir das 14 horas, Portugal volta a defrontar a seleção checa, novamente em Lodz, em jogo da quarta jornada da fase de qualificação.

Os oito vencedores dos grupos e os seis melhores segundos classificados juntam-se aos anfitriões Países Baixos na fase final, marcada para de 09 de janeiro a 06 de fevereiro de 2022, enquanto os restantes dois segundos classificados disputam um 'play-off', de 14 a 17 de novembro de 2021, para definir a outra vaga.

Ficha de jogo:

Jogo realizado no Atlas Arena, em Lodz, Polónia

Portugal - República Checa, 3-3

Ao intervalo: 2-2

Marcadores: 0-1, Michal Seidler, 04 minutos; 1-1, Miguel Ângelo, 05; 1-2, Slovacek, 08; 2-2, Pany Varela, 08; 3-2, Fábio Cecílio, 28; 3-3, Michal Holy, 32

Equipas:

Portugal: Edu, Miguel Ângelo, Bruno Coelho, Erick e João Matos. Jogaram ainda Vítor Hugo, Pauleta, Afonso Jesus, Zicky, Miguel Ângelo, Pany Varela, Tiago Brito, Márcio e Fábio Cecílio

Treinador: Jorge Braz

República Checa: Gercak, Pavel Drozd, Slovacek, Koudelka e David Drozd. Jogaram ainda Michal Seidler, Michal Holy, Resetar e Vnuk

Treinador: Tomas Neumann

Árbitros: Ibrahim El Jilali (Holanda) e Jacob Van Dijke (Holanda)

Ação disciplinar: cartão amarelo para Slovacek, Edu, Afonso Jesus e Michal Saidler

Assistência: jogo realizado à porta fechada devido à pandemia da covid-19