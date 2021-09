Portugal já está em Baku para preparar jogo com o Azerbaijão

JN/Agências Hoje às 20:16 Facebook

Twitter

Partilhar

A seleção portuguesa chegou, este domingo, a Baku, onde na terça-feira defrontará o Azerbaijão, no quinto jogo do grupo A da fase de apuramento europeia para o Mundial2022.

A seleção portuguesa vai treinar no Estádio Olímpico de Baku, na segunda-feira, às 15 horas, 45 minutos depois de o selecionador Fernando Santos e um futebolista fazerem a antevisão do encontro, em conferência de imprensa, segundo a informação publicada no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol.

O Estádio Olímpico de Baku, situado perto do centro da capital azeri, acolherá na terça-feira, a partir das 17 horas, o jogo entre Azerbaijão e Portugal, da quinta ronda da "poule" A, que a equipa das quinas lidera, com 10 pontos, em igualdade com a Sérvia.

Portugal não poderá contar com Cristiano Ronaldo, castigado depois de ver um cartão amarelo quando, aos 90+7 minutos, bisou frente à República da Irlanda, permitindo a difícil e tardia reviravolta em Faro (2-1) e passando a ser o melhor marcador da história em seleções, com 111 golos.