Qualificação já joga na América do Sul, Ásia e África

Se a qualificação na Europa, que será sorteada esta segunda-feira (17 horas), só arranca no próximo ano, à semelhança do que acontecerá na Oceânia e na CONCACAF (Caraíbas e America do Norte e Central) - a pandemia do novo coronavírus adiou o início, previsto para 2020 -, nas outras três confederações continentais, América do Sul (CONMEBOL), África e Ásia o apuramento para o Mundial do Catar já está a decorrer.

Na América do Sul (CONMEBOL), os 10 países envolvidos na corrida a 4,5 vagas (o quinto classificado joga o play-off continental) já disputaram quatro jornadas. O Brasil de Neymar é o líder isolado, com 12 pontos, mais dois que a Argentina de Lionel Messi. Seguem-se Equador (9 pontos), Paraguai (6), Uruguai (6), Chile (4), Colômbia (4), Venezuela (3), Peru (1) e Bolívia (1). Os maus resultados (apenas quatro pontos em 12 possíveis) levaram a Colômbia a separar-se do treinador português Carlos Queiroz.

Em África, que apura cinco países para o Catar, já se disputou a primeira ronda, uma eliminatória que qualificou 14 países para a fase de grupos (10). Os vencedores de cada agrupamento avançam para um play-off a duas mãos, que decidirá os cinco países finalistas do Mundial 2022.

A qualificação da Ásia (4 países apuram-se diretamente e um quinto vai jogar um play-off continental) encontra-se na segunda ronda, composta por 40 seleções divididas por oito grupos. À terceira fase passam os vencedores e os quatro melhor segundos classificados. Depois, os dois primeiros de cada grupo garantem a presença no Catar e os terceiros vão decidir quem será o representante asiático no play-off continental.

Recorde-se que a CONCACAF (Caraíbas e America do Norte e Central) apura três países diretamente e o quarto vai aos play-off continentais, onde estará igualmente o último sobrevivente da qualificação da Oceânia.