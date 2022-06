Renovações com Uribe e Francisco Conceição em cima da mesa

O mercado de transferências já mexe e os dragões têm vários atletas que despertam a cobiça de clubes dos grandes campeonatos europeus, mas o trabalho dos responsáveis da SAD neste defeso não se restringe à compra e venda de jogadores. Do atual plantel azul e branco, há sete futebolistas que vão entrar no último ano de contrato e a prioridade é renovar com Matheus Uribe e Francisco Conceição.

O médio colombiano foi sempre peça fundamental nas equipas de Sérgio Conceição desde que chegou à Invicta no início de 2019/20 - fez 125 jogos e marcou 10 golos em três épocas completas -, e, aos 31 anos, está avaliado em 16 milhões de euros pelo site especializado "transfermarkt".

O facto de entrar para o derradeiro ano de vínculo com os portistas torna Uribe ainda mais apetecível (a partir de janeiro do próximo ano pode assinar por outro clube), mas a SAD acredita que a renovação é possível e por valores que se enquadrem na política do clube.