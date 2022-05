Rússia sem representantes nas competições europeias de futebol em 2022/23

JN/Agências Hoje às 18:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Os clubes russos vão ficar de fora das competições europeias de futebol na próxima temporada, nomeadamente da Liga dos Campeões, devido à invasão militar russa da Ucrânia, anunciou, esta segunda-feira, o Comité Executivo da UEFA.

Assim, os clubes russos vão ficar impedidos de participar na Liga dos Campeões masculina e feminina, na Liga Europa, na Liga Conferência Europa e na UEFA Youth League.

Com esta decisão, a UEFA alterou as listas de acesso às competições da próxima temporada, numa decisão que não vai afetar as equipas portuguesas.

À Rússia, segundo a UEFA, vai ser atribuído o coeficiente igual ao valor mais baixo que conseguiram nas últimas temporadas.

A UEFA decidiu também que a Rússia não vai participar no Grupo 2 da Liga B da Liga das Nações e vai automaticamente ficar na quarta posição e ser relegada ao terceiro escalão da competição.

Sem ter jogado os dois encontros da fase de qualificação para o Europeu de sub-21, os russos vão ser excluídos do Grupo C, com os seus encontros a serem considerados nulos.

A ofensiva militar lançada na madrugada de 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de mais de 13 milhões de pessoas de suas casas -- mais de 7,7 milhões de deslocados internos e mais de 5,5 milhões para os países vizinhos -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).