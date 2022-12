Santos Silva agradece à seleção: "Saímos mais fortes para novos desafios!"

JN/Agências Hoje às 17:37 Facebook

O presidente da Assembleia da República agradeceu à seleção nacional de futebol por ter representado "muito bem as cores nacionais" no Campeonato do Mundo, após a eliminação de Portugal nos quartos de final do torneio.

"Obrigado seleção de Portugal. Ao longo deste Campeonato do Mundo, representaram muito bem as cores nacionais e fizeram vibrar todo um país. Saímos mais fortes para novos desafios!", lê-se numa mensagem publicada por Augusto Santos Silva na sua conta oficial da rede social Twitter.

A seleção portuguesa de futebol foi eliminada nos quartos de final do campeonato do Mundo de 2022, ao perder com Marrocos, estreante nesta fase, por 1-0, no Estádio Al Thumama, em Doha.

Um golo de Youssef En Nesyri, aos 42 minutos, selou o triunfo dos marroquinos, que se tornaram a primeira seleção africana a atingir as meias-finais de um Mundial, enquanto Portugal não conseguiu repetir as 'meias' de 1966 e 2006.

Nas meias-finais, Marrocos, que acabou com 10, por expulsão de Cheddira (90+3 minutos), defronta na quarta-feira, pelas 22 horas locais (19 horas em Portugal continental), em Al Khor, o vencedor do embate entre Inglaterra e França, que se defrontam ainda hoje.