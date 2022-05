Sebastián Baéz vence Frances Tiafoe e sagra-se campeão no Estoril Open

JN/Agências Hoje às 18:12 Facebook

O argentino Sebastián Báez derrotou o norte-americano Frances Tiafoe na final do Estoril Open e sagrou-se campeão no Clube de Ténis do Estoril, onde terminou, este domingo, o único torneio português do ATP Tour.

Num court central repleto, o jovem de Buenos Aires, de 21 anos, que figura no 59.º lugar no ranking ATP, mostrou-se num nível acima de Frances Tiafoe (29.º), vice-campeão do Estoril Open de 2018, e conquistou o seu primeiro título ATP em dois 'sets', pelos parciais de 6-3 e 6-2, em uma hora e 15 minutos.

Sob temperaturas altas, o norte-americano, de 24 anos, até entrou melhor no encontro e conseguiu o 'break' primeiro (2-0), aproveitando os vários erros do adversário, mas não foi capaz de manter o ascendente e, no quarto jogo, Baéz restabeleceu a igualdade, antes de passar para a frente no sexto jogo (4-2). Depois de somar seis jogos consecutivos, o argentino fechou o parcial, ao fim de 40 minutos.

No segundo set, o finalista do ATP 250 de Santiago do Chile fez dois breaks e não deu qualquer hipótese a Tiafoe, que detém um título ATP, conquistado em Delray Beach, em 2018, de tentar dar a volta ao encontro, como havia sucedido nas quatro jornadas anteriores, todas ganhas em três sets.

Enquanto o norte-americano reconheceu, após receber o seu segundo troféu de vice-campeão, "não ter conseguido comprar pernas novas no supermercado", o antigo número um mundial de juniores conquistou o seu primeiro grande troféu, naquela que foi a sua estreia na terra batida do Estoril, sob o olhar atento João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e Desporto, Carlos Carreiras, presidente da Câmara Municipal de Cascais, e Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, entre outras individualidades.

Depois de eliminar, na abertura, o português João Sousa, campeão de 2018, o francês Richard Gasquet, vencedor no torneio português em 2015, o croata Marin Cilic, campeão dos Estados Unidos em 2014, e Albert Ramos-Viñolas, a defender o título, Sebastián Báez tornou-se campeão do Estoril Open e Frances Tiafoe campeão dos portugueses.