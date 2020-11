JN/Agências Ontem às 23:33 Facebook

O Sporting goleou (4-0), este domingo, o Tondela, num jogo de sentido único que deixa os leões a dormirem na liderança da Liga, à espera do encontro do Benfica no Bessa na segunda-feira.

Um bis de Pedro Gonçalves abriu a contagem, aos 45 e 49 minutos, com o espanhol Pedro Porro, aos 79, e o esloveno Andraz Sporar, aos 90+3, a concluírem o resultado, que podia até ter sido mais dilatado, não fossem as boas intervenções do guarda-redes Pedro Trigueira.

Com 16 pontos em seis jornadas, o Sporting ascendeu ao primeiro lugar de forma provisória, à frente do Benfica, que tem 15, mas ainda não jogou, enquanto o Tondela permanece no 15.º lugar, com cinco pontos somados.

Rúben Amorim atribuiu pela primeira vez a titularidade a João Mário e a Sporar esta temporada e fez reentrar Tiago Tomás no onze, enquanto o espanhol Pako Ayestarán operou apenas uma mudança, colocando Jaquité em detrimento de Strkalj.

Os leões entraram determinados em abrir a contagem desde o apito inicial e, aos cinco minutos, estiveram muito perto em duas ocasiões, mas Coates cabeceou muito perto do poste e Tiago Tomás rematou à figura de Trigueira.

A equipa tondelense pouco ou nada arriscou na frente e praticamente limitou-se a conter as investidas leoninas, que voltaram a tentar o golo aos oito minutos, quando Porro não aproveitou uma falha defensiva contrária, e aos 14, na segunda defesa de Trigueira a novo remate de Tiago Tomás.

O domínio sportinguista era total, a manter o Tondela encostado às cordas, mas sem efeitos práticos, graças à boa exibição do guardião contrário, que, aos 22, negou o golo a Pedro Gonçalves, após bom trabalho individual do jovem leão, e, na insistência, susteve um forte tiro de Nuno Mendes.

A principal oportunidade do Sporting apareceu aos 36, numa jogada magnífica do trio atacante, iniciada por Tiago Tomás, que ofereceu no meio a Sporar, mas o esloveno, inteligente, deixou passar a bola entre as pernas e encontrou Pedro Gonçalves completamente sozinho. Contudo, o inspirado Trigueira foi enorme e levou, mais uma vez, a melhor.

Foi preciso esperar até ao último lance antes do descanso para surgir o golo há muito procurado do Sporting. Depois de um remate ao lado de Nuno Mendes (38), os leões não desistiram e foi por intermédio de Pedro Gonçalves que fizeram o primeiro tento, com o médio a encostar ao segundo poste.

Não foram precisas várias tentativas para o Sporting voltar a encontrar o caminho do golo, novamente por Pedro Gonçalves, a abrir o segundo tempo (49). Em situação idêntica ao primeiro golo, o médio recrutado ao Famalicão encostou um cruzamento de Sporar para faturar pela quarta vez no campeonato.

Trigueira voltou a salvar a formação de Pako Ayestarán com outra defesa a remate de Tiago Tomás, aos 59, e a parar com os pés duas tentativas quase consecutivas de Sporar, no minuto seguinte. Mesmo a vencer por 2-0, o Sporting não esmorecia e João Mário também tentou a sua sorte, atirando em zona frontal, de primeira, ao lado (62).

Com a partida mais do que controlada, o Sporting ampliou a vantagem na fase final, com a estreia a marcar de Porro com a camisola dos leões, e logo com um grande golo, aos 79, que Trigueira, desta vez, pouco pôde fazer, num remate aéreo que deu a melhor continuidade ao cruzamento de Nuno Santos.

Já nos descontos, Sporar fechou a goleada, embora ainda tenha visto Trigueira defender o primeiro remate. Na recarga, o esloveno conseguiu finalizar com sucesso.

Veja o resumo do jogo: