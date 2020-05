Treinadores da Bundesliga não terão de usar máscara no banco

JN/Agências Hoje às 17:43 Facebook

Os treinadores da Liga Alemã não serão obrigados a usar máscara de proteção durante os jogos da prova, que regressa à competição este sábado, depois da suspensão devido à pandemia de covid-19.

A dispensa da máscara vai obrigar os técnicos ao cumprimento rigoroso de uma distância de segurança de cerca de um metro e meio relativamente aos restantes elementos com presença autorizada no banco de suplentes.

Alguns técnicos explicaram que a máscara dificultaria o trabalho a partir do banco, uma situação que a DFL acedeu e clarificou esta sexta-feira, mas insistindo na necessidade de respeitar o distanciamento social.

A Bundesliga recomeçará no sábado com jogos à porta fechada, 66 dias após a paragem e com um plano rigoroso de prevenção de contágios da covid-19, com o objetivo de terminar a competição no último fim de semana de junho.