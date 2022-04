Três superespeciais como prato forte

Eduardo Pedrosa Costa Ontem às 22:37 Facebook

Emoção garantida em Coimbra, Lousada e Porto. Estreia dos novos motores híbridos do WRC em troços de terra.

A apresentação da edição de 2022 confirmou as novidades que já eram esperadas para o evento que vai animar o Centro e Norte do país entre 19 e 22 de maio. Pela primeira vez uma prova do Mundial de Ralis (WRC) terá três superespeciais, que vão ter lugar em Coimbra, Lousada e Porto. Portugal acolherá também a estreia dos novos motores híbridos, com potência de cerca de 500 cavalos, em troços de terra, um verdadeiro teste à nova tecnologia introduzida este ano.

Ao todo, serão 1535 quilómetros de percurso, sendo que 343 deles são cronometrados, em 22 classificativas. O Rali de Portugal vai contar com dois dos melhores pilotos de sempre, estando garantida a participação de Sébastien Loeb e Sébastien Ogier. Fafe vai acolher, novamente, a "Power Stage", que atribuirá pontos extra aos cinco primeiros classificados. O impacto económico da competição deverá ser de cerca de 140 milhões de euros, com 50% desse valor a ser proveniente de hotelaria e restauração, segundo revelou Carlos Barbosa, presidente do Automóvel Clube de Portugal.